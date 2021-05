Palermo, i rosanero costretti a correre senza ambizioni: allenamenti, squalificati e..

Il Palermo sta per “rompere le righe“.

La formazione rosanero ha concluso il proprio percorso ai playoff di Serie C reo debacle contro l’Avellino di Piero Braglia. Al rientro in Sicilia un gruppo di tifosi ha accolto calorosamente il gruppo squadra nonostante l’eliminazione per mano degli Irpini. “Un applauso per tutti, quello degli ultras presenti nel piazzale del ‘Barbera’“, si legge sul Giornale di Sicilia.

Applausi meritati per una rosa che ha provato a scalare le più ardue montagne per far vivere un sogno ai propri tifosi e per regalarsi soddisfazioni non di poco conto.

Oggi Giacomo Filippi guiderà una delle ultime sedute di allenamento della corrente stagione agonistica. I rosanero si ritroveranno in estate per la preparazione estiva. Rebus e nodi da sciogliere sono parecchi: dalla proprietà, passando per il dubbio allenatore, sino alla rosa che dovrà, di certo, essere puntellata in materia di singoli interpreti che possano conferire linfa vitale al team rosanero.

Chi sarà, inevitabilmente, costretto a saltare la prima giornata del prossimo campionato di Serie C è Ivan Marconi. Il difensore centrale era diffidato ed è stato ammonito nel match contro l’Avellino. Buone notizie, invece, per Doda convocato nell’Albania U21 ( LEGGI QUI).

