Palermo, Guzzetta risponde a Sagramola: “Parole molto pesanti, il mio mandato continuerà. Ferrero…”

“Le parole di Rinaldo Sagramola sono state molto pesanti, seguirà una replica da parte di Massimo Ferrero”.

Parola di Castrenze Guzzetta. Il commercialista palermitano, che segue gli interessi finanziari del patron della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di sampgazzetta.it, ha risposto alla categorica smentita dell’amministratore delegato rosanero in merito ad un ipotetico passaggio delle quote del Palermo FC allo stesso: “Io ho un mandato esplorativo direttamente dal presidente Ferrero. E oltre questo mandato, ero già presente nella cordata dell’anno scorso durante il bando, io sto esercitando solamente il ruolo che mi ha dato un mio cliente. Seconda cosa, che le quote di minoranza di Di Piazza siano in vendita, è una cosa risaputa”.

Palermo, la smentita di Sagramola: “Interesse Ferrero? Famiglia Mirri salda al comando, il presidente della Sampdoria…”

“Io non ho mai dichiarato di aver avuto contatti con Sagramola e neanche con Mirri – ha proseguito Guzzetta – che è l’azionista di maggioranza, e sappiamo bene che ha anche la prelazione entro una certa data da poter esercitare sulle quote di Di Piazza. Il mio mandato termina dopo le dichiarazioni di Sagramola? Assolutamente no, il mio mandato esplorativo continuerà in modo professionale e anche perché sono super tifoso del Palermo”, ha concluso il commercialista palermitano.