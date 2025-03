Palermo Football Conference, Fabio Lupo “Il rendimento della squadra non è all’altezza delle aspettative”

Come ha visto il cambio di direttore sportivo a gennaio del Palermo?

"Quando ci sono questi cambi le letture vanno fatte dall'interno, sicuramente qui è arrivato un profilo come Carlo Osti che saprà dare il proprio contribuito a questo finale di stagione molto complicato."

"Il rendimento della squadra non è all'altezza delle aspettative, pur riconoscendo in Dionisi un allenatore di grande livello, ma qualche volta può capitare che non si trovi l'alchimia giusta e certi meccanismi si complicano e dall'interno si ritiene opportuno cambiare allenatore"