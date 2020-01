Palermo-FC Messina, Gabriele ha rivitalizzato i giallorossi: è un momento d’oro. L’obiettivo di capitan Giuffrida…

“Da incognita del torneo a terza forza in pianta stabile. Da quando in panchina siede Ernesto Gabriele, ex vice dell’esonerato Costantino, la media punti dei giallorossi, che è poi la più alta del girone nelle ultime 10 giornate di campionato, ha toccato un sontuoso 2,50”.

Apre così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’. D’altra parte, con otto vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, con diciassette gol fatti e tre subiti nelle ultime 10 giornate di campionato, l’FC Messina vanta il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa in questo girone I: nel 2020, infatti, i giallorossi non hanno ancora subito alcun gol. La sfida del “Renzo Barbera” contro il Palermo, dunque, si preannuncia incandescente. Il biglietto da visita dei peloritani non è per niente indifferente, tra le altre cose, per l’occasione risponderà presente anche Paolo Carbonaro, fermo ai box da diverse settimane a causa di una pubalgia.

Palermo-FC Messina, c’è già aria di derby: i peloritani al ‘Barbera’ con un ruolino di marcia impressionante. I numeri

Il rientro dell’attaccante palermitano e bomber della squadra di mister Gabriele con 10 reti all’attivo, rasserena anche capitan Giuffrida, che a denti stretti e timidamente ammette di essere stuzzicato, e non poco, dall’idea del colpaccio proprio ai danni della capolista: “Sono felice del rientro di Paolo, ma qui sappiamo di essere tutti potenziali titolari. Io per primo devo guadagnarmi la pagnotta ogni domenica. Affrontiamo la squadra che è prima della classe con merito. Loro si giocano una buona fetta di campionato e potranno contare sulla spinta del pubblico. Certo, allo scherzetto ci pensiamo, ma prepareremo la sfida con umiltà e consapevoli della nostra forza. La gara d’andata? Una delle tante partite in cui abbiamo dilapidato punti a causa di nostre disattenzioni che abbiamo pagato a caro prezzo. Ma adesso questa squadra ha un’anima”, ha concluso il classe ’85.