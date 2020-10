PALERMO, ESITO DEI TAMPONI: 6 GUARITI TRA I ROSANERO

In casa Palermo la situazione sembra migliorare.

Dopo la nascita di un focolaio di Coronavirus all’interno del club rosanero, la gestione dei contagi da parte dello staff siciliano ha permesso il contenimento del virus, in modo approssimativo, nel gruppo squadra. Il picco è stato toccato con ben 19 positivi al Covid-19, tra staff e calciatori, durante i gironi scorsi. Adesso le buone notizie per la squadra di Roberto Boscaglia iniziano ad arrivare: prima l’assenza di positivi durante l’ultimo giro di tamponi, poi i sei guariti annunciati nella giornata odierna.

Il Palermo, infatti, attraverso il proprio sito di riferimento, ha comunicato che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per 6 soggetti su 8 esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test. Per i sei calciatori, già da oggi via agli esami per il rilascio dell’idoneità sanitaria.

