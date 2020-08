Palermo, due rebus da risolvere: dalla fine del ritiro agli allenamenti in città. Le amichevoli…

Il ritiro del Palermo a Petralia Sottana avrà inizio lunedì 24 agosto, ma non si sa ancora quando terminerà.

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia mette in evidenza due rebus relativi al club di Viale del Fante, strettamente collegati. Il primo, infatti, riguarda il termine della preparazione pre-campionato presso il borgo madonita. Il ritorno in città della squadra di Roberto Boscaglia, infatti, non è stato ancora fissato. La ragione è relativa al secondo nodo da sciogliere per la società, ovvero la sede dove i rosanero continueranno ad allenarsi.

Ritiro Palermo, da lunedì 24 agosto i rosanero a Petralia Sottana: info e dettagli

Manca ancora una sede certa, anche se potrebbe essere confermato anche quest’anno il “Pasqualino” di Carini, che la scorsa stagione ha accolto la compagine siciliana a seguito di un lungo itinerario tra i campi della città: dal Cus fino a Boccadifalco. Quest’ultima una sede storica, che a lungo ha dato ospitalità al vecchio Palermo. La società, tuttavia, non avrebbe trovato l’accordo con le autorità militari per utilizzare il Tenente Onorato. In attesa della realizzazione del centro sportivo – l’inizio dei lavori non appare destinato ad essere imminente, dato che non si è ancora trovata una località -, dunque, il duo Mirri-Di Piazza potrebbe fare ritorno al “Pasqualino”.

U.S Citta di Palermo, Zamparini-Figc secondo round: udienza fissata per il 3 settembre

Quel che è certo, invece, è che nel corso della preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie C non verranno svolte amichevoli. Il tecnico Roberto Boscaglia dovrà accontentarsi di alcuni test in famiglia. Il protocollo anti-Covid, infatti, non consente alla squadra di avere contatti con l’esterno. A Petralia Sottana non sarà consentito l’accesso né a tifosi né ad altre compagini. In questi giorni, dopo le visite mediche, la società attuerà il protocollo sanitario previsto dalla FIGC, con test sierologici e tamponi da effettuare due volte nel giro di quattro giorni. I rosanero, dunque, si preparano a vivere un ritiro atipico.

Palermo, si cercano rinforzi per puntare alla B: Sagramola-Castagnini su quattro giocatori, ma il regolamento…