Palermo, dirigenza e staff studiano nuove mosse: colloquio Castagnini-Pergolizzi. I dettagli

“Alla ricerca di nuove certezze. C’è la consapevolezza, in una fase in cui va aumentando il carico di responsabilità, che tutti in casa rosanero sono chiamati a dare risposte all’altezza delle aspettative“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando del momento che sta attraversando il Palermo. I rosanero, dopo il successo della scorsa settimana si sono portati a +5 dal Savoia, ed adesso sono attesi dal prossimo impegno contro il Marina di Ragusa. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ieri, al termine della seduta di allenamento il direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini ed il tecnico Rosario Pergolizzi sono rimasti a colloquio per circa 10 minuti: “Dirigenza e staff fanno fronte comune e studiano insieme le formule potenzialmente vincenti“, si legge.

Intanto la squadra si prepara per la sfida contro i rossoblù dovendo fare a meno di Giovanni Ricciardo che nell’ultima gara contro il Roccella ha rimediato una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Il suo sostituto naturale è Ferdinando Sforzini, ma al momento Pergolizzi sta studiando diverse soluzioni, compresa quella senza una punta di ruolo (tridente Felici-Ficarrotta- Floriano). L’impressione è che il centravanti ex Avellino dovrà ‘sudarsi‘ la maglia.