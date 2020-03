Palermo, Di Piazza dal cuore d’oro: diecimila dollari per San Giuseppe Jato, l’atto d’amore del vicepresidente rosanero

Gesto di grande generosità quello mostrato da Tony Di Piazza.

Il vice-presidente del Palermo che attualmente si trova a New York, città dove svolge le sue attività imprenditoriali, è stato il protagonista di un atto d’amore per la Sicilia. Di Piazza ha scelto di donare diecimila dollari volti ad aiutare i cittadini di San Giuseppe Jato a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, paesino in provincia di Palermo di cui è originario. Il contributo versato dall’imprenditore italo-americano, come rivela l’edizione on-line di ‘Repubblica‘, verrà utilizzato così: una parte per l’acquisto di guanti e mascherine che verranno poi consegnate agli abitanti di San Giuseppe, mentre la restante servirà per aiutare le famiglie più bisognose.

Un’azione che chiaramente non è passata inosservata come confermano le parole del sindaco di San Giuseppe Jato, Rosario Agostaro.

“Un grande gesto da parte di un nostro concittadino che da sempre è legato alla sua terra. Apprezziamo l’iniziativa di Tony Di Piazza in un momento molto difficile per tutti. Utilizzeremo questi soldi anche per dare un sostegno concreto alle famiglie più bisognose attraverso dei buoni spesa”.

