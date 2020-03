Palermo, parla Sagramola: “Ripresa dei campionati? Ecco quando si potrebbe giocare. I rischi…”

“Non è certamente facile abituarsi, neanche i fine settimana passavo a casa per questioni professionali. Passo le giornate leggendo i giornali e tenendomi informato, tenendomi in contatto con i tesserati”.

Lo ha detto Rinaldo Sagramola. Prosegue l’emergenza sanitaria mondiale legata al COVID-19. Una situazione complessa a drammatica che ha inevitabilmente turbato e cambiato le abitudini dei cittadini italiani e non solo. Il Governo italiano, infatti, ha scelto di adottare contromisure rigorose ma necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus. Decreti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali, con l’obiettivo di azzerare o quasi il rischio di ulteriori contagi. E’ stato deciso, dunque, lo stop di tutti gli esercizi commerciali ed i servizi, salvo quelli essenziali per la sopravvivenza. Ragion per cui, anche il mondo del calcio è stato sconvolto da tale emergenza, con i campionati momentaneamente sospesi.

L’amministratore delegato del Palermo, intervistato da Gds.it, ha spiegato come sta vivendo questo momento, fiducioso in merito alla ripresa del torneo. “Me lo auguro ardentemente – ha ammesso l’esperto dirigente rosanero -. Quello che succederà non lo sa nessuno ma credo che si riprenderà. I rischi di non giocare sono molti. Si farà di tutto per concludere la stagione ed è quello che auspico io. Si potrebbe giocare a maggio, giugno, luglio, anche perché nel nostro girone mancano poche partite e se giochi due volte a settimana in un mese concludi“, ha concluso Sagramola.

