Palermo, chi subentra è decisivo: l’arma in più del 2020 dei rosanero

“Ancora una volta, santa panchina. Il punto di forza del Palermo nel 2020 sta nei subentrati, quelli che dall’inizio del girone di ritorno hanno portato alla causa rosanero la bellezza di quattro gol e tre assist in sette partite“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia analizzando il rendimento avuto dai calciatori rosanero che sono entrati in campo a gara in corso. Nel nuovo anno chi è subentrato è stato quasi sempre decisivo per permettere di conquistare punti pesanti alla compagine allenata da Rosario Pergolizzi. E’ quello che è accaduto nei match contro Marsala, Fc Messina, Cittanovese e Biancavilla.

L’aver recuperato quasi tutti gli effettivi, infatti, permette al tecnico del Palermo di poter scegliere in maniera diversa la formazione iniziale e poter fare affidamento anche sui calciatori che stanno in panchina. Contro il Biancavilla sono stati decisivi Silipo e Lucca: il primo autore di un gol straordinario, il secondo abile a spingere in rete un perfetto assist del giovane talento scuola Roma.

Silipo si era già messo in mostra contro il Marsala siglando la rete del definitivo 3-1, anche se i rosa erano già in vantaggio grazie alla realizzazione di Langella, anche lui subentrato: “Una trama che vuole seguire anche Ficarrotta, sebbene nel 2020 dalla panchina abbia fornito soltanto assist: uno per Sforzini con l’Fc Messina e uno per Floriano a Cittanova, tutti fondamentali per chiudere la partita e mettere in cassaforte due successi fondamentali“, conclude il quotidiano.