Palermo, centro sportivo: oggi la decisione. Di Piazza si defila, non parteciperà all’investimento

“La frattura si allarga. Di Piazza comunicherà oggi la sua intenzione di non partecipare al progetto del nuovo centro sportivo del Palermo, ampliando così la spaccatura con Mirri“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della questione relativa alla costruzione del nuovo centro sportivo rosanero. L’immobiliarista italo-americano, che nelle scorse settimana dopo essersi dimesso da vicepresidente ha annunciato di voler cedere le proprie quote, oggi comunicherà alla società la sua volontà di non partecipare all’investimento per la nuova casa del Palermo.

Per l’impianto infatti è necessario immettere nuova liquidità, che va oltre i 15 milioni previsti per Hera Hora. Da Nel York, quindi, sembra ormai praticamente certo che giunga un secco ‘no’ per il centro sportivo. Di Piazza, fin qui, nella holding che controlla il Palermo ha versato 2,7 milioni di euro ed entro la stagione 2021/2022 arriverà fino a 6 milioni, cifra corrispondente al 40% del capitale sociale.

Il clima tra i due proprietari del Palermo, Mirri e Di Piazza, non è certamente dei più distesi e anche sulla questione centro sportivo non sono mancate le incomprensioni. Nell’ultimo cda l’italo-americano aveva chiesto sette giorni di tempo per decidere ma la documentazione del progetto (solo quella di Torretta) gli è stata consegnata giovedì, costringendo Di Piazza a chiedere qualche altro giorno per sciogliere le riserve.

“In questo scenario, il centro sportivo rischia soltanto di diventare un nuovo motivo di scontro tra le due fazioni. Il Palermo continua a lavorare per individuare l’area più congeniale (sono previsti nuovi incontri sia per Piana che per Torretta) e punta a concludere un accordo entro la fine di luglio. Il progetto verrà portato avanti anche senza la partecipazione di Di Piazza, che nel frattempo continua a cercare acquirenti per le quote“, conclude il quotidiano.

