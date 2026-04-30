Palermo-Catanzaro: numeri, risultati e storia recente del confronto

Palermo e Catanzaro si affronteranno domani 1 maggio, in una sfida che, pur non avendo una lunghissima tradizione, negli ultimi anni è diventata un confronto ricorrente tra Serie B e Serie C. Le due squadre si sono incontrate 10 volte dal 2020 ad oggi, con un equilibrio solo parziale ma con un leggero vantaggio complessivo per il Catanzaro . Il bilancio degli scontri tra le due vede infatti i calabresi avanti con 5 vittorie, il Palermo con 1 solo successo, mentre i pareggi sono stati 4. Anche il dato sui gol conferma questo lieve predominio delle squadra giallorossa, che ha segnato complessivamente qualcosa in più rispetto ai rosanero.

Le partite sono state spesso molto combattute e caratterizzate da punteggi contenuti. Non sono mancati pareggi a reti inviolate o con un solo gol per parte , a dimostrazione di sfide generalmente equilibrate e tatticamente bloccate. Negli ultimi anni, però, il Palermo ha iniziato a colmare il gap: dopo una prima fase favorevole al Catanzaro, i rosanero sono riusciti a ottenere risultati importanti, tra cui anche una vittoria in trasferta per 3-1 nella stagione 2024-2025. Il Catanzaro, dal canto suo, ha continuato a confermarsi un avversario ostico, riuscendo a vincere sia in casa propria, sia al Barbera in diverse occasioni. Guardando alla situazione attuale, la partita arriva in un contesto in cui entrambe le squadre hanno ormai poco da chiedere alla stagione regolare in termini di obiettivi di classifica, ma stanno già pensando alla preparazione in vista dei playoff, dove forma, condizione e dettagli faranno la differenza. Proprio per questo, la sfida potrebbe essere meno carica di pressione ma comunque utile per testare la condizione e trovare certezze in vista della fase decisiva della stagione.