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SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Catanzaro

Palermo
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Mancano poco più di 24 ore all'ultima gara della stagione regolare di Serie B al Renzo Barbera che vedrà scontrarsi Palermo e Catanzaro, definibile come una semifinale play-off anticipata.

PORTA

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In porta ballottaggio Joronen-Gomis, con il secondo che potrebbe partire titolare per far rifiatare il finlandese.

DIFESA

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Tra le retrovie probabile turnover, con Bani che potrebbe saltare la seconda gara consecutiva. Occhio ai possibili cambi tra i braccetti.

CENTROCAMPO

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In mezzo al campo probabile turno di riposo per quasi tutti oltre Rui Modesto, in cerca di minuti in vista dei play-off.

ATTACCO

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In avanti potrebbero riposare tutti. Probabile minutaggio per lo rientrante Johnsen.

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