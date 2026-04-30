Mancano poco più di 24 ore all'ultima gara della stagione regolare di Serie B al Renzo Barbera che vedrà scontrarsi Palermo e Catanzaro, definibile come una semifinale play-off anticipata.
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Catanzaro
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
PORTA—
In porta ballottaggio Joronen-Gomis, con il secondo che potrebbe partire titolare per far rifiatare il finlandese.
DIFESA—
Tra le retrovie probabile turnover, con Bani che potrebbe saltare la seconda gara consecutiva. Occhio ai possibili cambi tra i braccetti.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo probabile turno di riposo per quasi tutti oltre Rui Modesto, in cerca di minuti in vista dei play-off.
ATTACCO—
In avanti potrebbero riposare tutti. Probabile minutaggio per lo rientrante Johnsen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA