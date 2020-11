Palermo-Catania, lunedì torna il derby di Sicilia: il messaggio della Lega Pro

Torna il derby di Sicilia.

Palermo-Catania, da Gasperini e Miccoli a Ilicic: gli ultimi due derby a tinte…rosa

L’attesa per rivedere la sfida tra Palermo e Catania è quasi del tutto terminata, e ad accorgersene non sono soltanto gli addetti ai lavori. Da ben 7 anni i tifosi rosanero e rossoazzurri aspettano di incrociarsi nuovamente, e lunedì potranno farlo – anche se solo idealmente – attraverso le proprie squadre. L’assenza di pubblico allo stadio causa emergenza sanitaria toglie di certo un punto di forza a questa gara che tuttavia non perde comunque il suo fascino e la storia che per anni l’ha caratterizzata. Palcoscenici prestigiosi come la Serie A e obbiettivi altrettanto importanti hanno caratterizzato il nuovo millennio di palermitani ed etnei, che oggi si ritrovano a lottare per un posto nobile in Serie C.

I tempi e le ambizioni sono variate, ma il fascino e la storia rimangono, per questo motivo la Lega Pro ha deciso di onorare queste ultime nel miglior modo possibile. Tramite un post pubblicato sui suoi canali social, la terza serie italiana ha voluto rendere omaggio al derby di Sicilia, ricordando gli ultimi trascorsi delle due compagini e presentandola come il vero e proprio match di cartello di tutta la nona giornata: “Il Derby di Sicilia mancava dal 24 novembre 2013, in Serie A: 3-1 Palermo, in gol Miccoli, Ilicic (doppietta) e Lodi. Allenatori Gasperini e Maran. Al ‘Renzo Barbera’ incrocio numero 42, gli ultimi sette tutti nella massima serie: 19 le vittorie per la squadra di casa, 18 i pareggi (ultimo 1-1 nella Serie A 2011/12)e 4 vittorie per gli ospiti (ultimo 4-0 nella stagione 2008/09)