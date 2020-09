Palermo, Broh si presenta: “Il club rosanero opportunità importante, vi spiego il ritardo nel mio arrivo”

E’ il giorno di Jeremie Broh.

Il nuovo centrocampista del Palermo, ormai in città da diversi giorni, è stato presentato alla stampa nel pomeriggio di lunedì. Arrivato in rosanero a titolo definitivo, il centrocampista ivoriano, che ha firmato un contratto triennale, andrà a rinforzare l’organico della compagine guidata da mister Boscaglia. Di seguito, ecco alcune dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione del calciatore classe 1997.

“Palermo è una grandissima piazza e un’opportunità importante, l’offerta è stata subito presa in considerazione. Voglio dare una mano alla squadra e riportarla dove merita. Non sono arrivato subito per questioni di protocollo, ho dovuto fare delle visite prima che il mio acquisto venisse ufficializzato. Se posso giocare 90 minuti? Mi metto a disposizione del mister che poi valuterà chi starà meglio, non sono partito per Teramo perché avevo bisogno di una maggiore preparazione. Vedremo come andrà questa settimana e decideremo“.

