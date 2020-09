Palermo, Mario Alberto Santana nella storia: dalla Serie A alla D con la maglia rosanero

E’ l’unico calciatore ad aver giocato con il Palermo in Serie A, B, C e D.

Stiamo parlando di Mario Alberto Santana. Con il suo ingresso in campo in occasione della sfida contro il Teramo, il numero 11 rosanero è diventato il terzo calciatore nella storia ad aver giocato dalla Serie A alla Serie D con la stessa maglia. “Un record che mi rende orgoglioso e felice, anche perché l’ho fatto tornando da un grave infortunio”, ha dichiarato lo stesso Santana al termine della gara andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Bonolis”.

Ma non solo; lunedì prossimo, il classe 1981 “festeggerà i 18 anni dal suo esordio in maglia rosanero”, ricorda l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. La prima partita giocata da Santana con la maglia del Palermo risale al 5 ottobre 2002, in casa contro il Livorno. Due settimane dopo, il primo gol in maglia rosanero ai danni del Vicenza. Una stagione tutt’altro che fortunata, terminata con la mancata promozione in Serie A. Poi, il trasferimento al Chievo Verona in A ed il ritorno in Sicilia che “lo consacrò tra i protagonisti del Palermo tornato nell’élite del calcio italiano dopo 31 anni”. Titolare imprescindibile nel Palermo di Guidolin, l’argentino ha indossato la maglia rosanero anche in Europa League contro l’Anorthosis, al quale segnò nella gara di ritorno vinta per 4-0. Infine, la Serie D vinta di recente da capitano e la C per chiudere il cerchio, “aspettando anche il primo gol”, conclude il noto quotidiano.