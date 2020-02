Palermo-Biancavilla, si gioca alle 15: anche il Savoia ottiene l’ok dal Licata

“Ancora alle 15, per due settimane di fila“.

Il Palermo affronterà domenica alle 15 il Biancavilla. Per la terza domenica consecutiva, quindi, i rosanero posticiperanno di mezz’ora il calcio d’inizio. Era già avvenuto in occasione delle gare contro FC Messina e Cittanovese ed adesso si ripeterà nuovamente: “Il club rosanero ha richiesto l’autorizzazione a scendere in campo trenta minuti dopo il consueto orario previsto dalla Lega nazionale dilettanti e anche in questa occasione ha ottenuto il via libera, previo il consenso da parte degli avversari“.

Si disputerà, inoltre alle 15 anche il match del 23 febbraio col Licata, con il club gialloblù che ha anche dato l’ok per disputare alle 15 la gara contro il Savoia, prossima avversaria di domenica: “A differenza dell’ultima giornata, dunque, tra le prime due in classifica sarà garantita la contemporaneità sui campi dove entrambe saranno impegnate“.

