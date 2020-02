Palermo-Biancavilla, Mascara: “Rispetto per tutti, paura di nessuno. Ho il il sangue rossazzurro, per me è sempre un derby”

Parla Giuseppe Mascara.

L’obiettivo dei rosanero mister Rosario Pergolizzi, che ha raccolto cinque vittorie – di cui quattro consecutive – nelle prime sei gare del girone di ritorno del campionato di Serie D, è quello di continuare a consolidare il primo posto in classifica, vincere il campionato e iniziare la tanto attesa scalata verso i piani alti del mondo del calcio: un traguardo non indifferente, che passa anche e soprattutto dalle prossime gare di campionato, tra cui quella contro il Biancavilla, in programma domenica 16 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

Una sfida, tanto importante quanto impegnativa, che non spaventa gli etnei. Anzi, proprio l’allenatore, intervenuto ai microfoni di ‘GoalSicilia’, si è detto pronto e felice di affrontare ancora una volta gli uomini di Rosario Pergolizzi: “Per me è sempre un derby, quindi, so bene quello che mi aspetta. Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Io sono dell’idea che non bisogna mai avere rammarichi. Stare dietro ad aspettarli non ha senso. Ce la giocheremo, come abbiamo sempre fatto in ogni campo, e vedremo come andrà”.

Chiosa finale sul Catania: “Io ho il sangue rossazzurro, è straziante vivere questa situazione e ripensare a tutti i ricordi che mi legano a questo club ma di ricordi non si vive. Altri tempi e altri uomini, purtroppo il tempo passa. Sono fiducioso, spero davvero che tutto si possa sistemare e si trovi la soluzione migliore”.