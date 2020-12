Palermo-Bari, attacco a secco contro le grandi: esame di maturità per i rosa al ‘Renzo Barbera’

“Attacco a secco contro le grandi”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. A finire sul banco degli imputati, stavolta, è l’attacco. Il reparto offensivo del Palermo, infatti, non brilla e non convince del tutto, “ancor di più contro le squadre in corsa per i play-off”.

Palermo-Bari, vincere per dare un calcio alle polemiche: al ‘Barbera’ la gara della verità

Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Bari: ecco dove vedere il big match del ‘Barbera’

L’attacco del Palermo non è scintillante, né tantomeno vanta numeri da grande squadra. Negli spareggi promozione, infatti, la compagine di mister Boscaglia non è mai riuscita a segnare e ad essere incisiva, come invece dovrebbe essere una squadra che punta alla promozione in Serie B: nel girone di andata, che sta per volgere al termine, Teramo, Ternana, Avellino, Turris, Foggia e Vibonese hanno tenuto a secco i rosanero. Inoltre, “contro le prime undici in classifica, finora, la squadra ha realizzato soltanto 4 reti in nove partite. Di questi 4 gol, per giunta, uno è stato frutto di un’autorete”. Tra poche al “Renzo Barbera” arriverà il Bari, per il big match della diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l’obiettivo dei rosanero è vincere per rianimare una classifica tutt’altro che esaltante, ma soprattutto per riportare entusiasmo e morale.