Palermo-Bari, vincere per dare un calcio alle polemiche: al ‘Barbera’ la gara della verità

Vincere per dare un calcio alle polemiche.

E’ questo l’obiettivo del Palermo di Roberto Boscaglia che, alle ore 15.00, affronterà il Bari in occasione della gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagine rosanero che – reduce dal pareggio maturato a Vibo Valentia contro la Vibonese – spera di chiudere il 2020 con un importante successo casalingo: “Io non devo dare giudizi, so quello siamo e quello che abbiamo sofferto altrimenti creiamo solo degli alibi, non voglio più ripeterlo. La squadra sta facendo molto bene eccezion fatta per lo scivolone di Foggia, quella contro la Turris è stata solo sfortuna. Il giudizio lo sia da a fine campionato, non possiamo darlo adesso. Quando ti ritrovi ad affrontare un campionato di livello con tante squadre forti diventa complicato. Quella contro il Bari sarà una partita dura e complicata contro un avversario di qualità, dobbiamo essere però consapevoli di poter vincere la gara”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Tuttavia, l’ago della bilancia pende più verso la formazione di mister di Gaetano Auteri, che vanta ben tredici punti in più rispetto al Palermo. Pelagotti e compagni, dunque, cercano i tre punti non solo per rianimare una classifica tutt’altro che esaltante, ma soprattutto per riportare entusiasmo e morale: “Il Palermo deve restare agganciato a una classifica importante, dobbiamo giocare partita dopo partita per poter raggiungere gli obiettivi prefissati ossia restare vicini a una classifica di livello. Non dovevamo ammazzare il campionato, il Palermo è stato costruito anche per il futuro. Non ci possiamo permettere di fare dei passi falsi. Il punto in casa della Vibonese in una situazione normale lo avremmo preso bene nonostante il rammarico, al termine della gara eravamo invece tanto delusi. Non è lo stesso dicembre per tutti, visto quello che ci è successo dobbiamo fare punti e non perdere terreno”, ha spiegato l’allenatore originario di Gela.

Recuperato Marconi, che ha scontato un turno di squalifica, Boscaglia dovrà ancora fare a meno di Almici e Corrado. Pertanto, l’ormai consueto 4-2-3-1 potrebbe presentare i alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti: “Questa partita la preparano i giocatori. Accardi? Sta bene fisicamente ed è per me una piacevole sorpresa, sta facendo il suo e può stare bene in gruppo. In squadra non ho un regista. Martin può fare il play solo in determinate condizioni, Palazzi può giocare a due perchè è sia di qualità che di sostanza. Non nascono o non hanno le caratteristiche perfette rispetto alla partita che vogliamo fare. Silipo deve aspettare il suo momento e capire determinate cose, non voglio rischiare di bruciarlo, Luperini, invece, è quello che ci dà più garanzie ma ha bisogno di giocare per entrare dentro alcuni meccanismi. È a buon punto, ma ha bisogno di mettere minuti sulle gambe”, ha concluso il tecnico siciliano.

La sfida contro Bari – l’ultima prima della sosta invernale (dopo il turno infrasettimanale la squadra riposerà 8 giorni) – costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattutto sul piano morale. Fra poco più di sei ore, dunque, il Palermo è chiamato a dare risposte chiare ed indicazioni utili sia sul piano concettuale, sia strategico.