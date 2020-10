Palermo-Avellino: domani il mister Roberto Boscaglia in conferenza stampa alla vigilia del match

L’esordio incolore e deludente a Teramo, il pari prezioso, condito da una prestazione più confortante, conquistato contro la quotata Ternana di Lucarelli.

Il Palermo è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e Boscaglia spera che la sfida contro l’Avellino possa portare in dote i primi tre punti alla compagine siciliana. In vista del delicato match contro la formazione irpina, il tecnico rosanero interverrà in conferenza stampa, sabato 10 ottobre alle ore 12.00, in modalità streaming presso la sala stampa del “Renzo Barbera”.

Boscaglia: “Rigore netto, la squadra ha dato tutto. Sarà un campionato combattuto”