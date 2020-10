Boscaglia: “Rigore netto, la squadra ha dato tutto. Sarà un campionato combattuto”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Libero Liberati”.

Intervistato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro la Ternana, valida per la terza giornata del campionato di Serie C, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. “Abbiamo lavorato bene anche con tante assenze e devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. Rigore? Per me era netto, l’ho rivisto all’intervallo. L’arbitro ha magari pensato che il braccio fosse attaccato al corpo quando non era così. Campionato? Sarà una stagione combattuta, le squadre del nostro girone sono davvero tutte competitive”, sono state le sue parole.