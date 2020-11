Palermo, adesso parte la scalata in classifica: quattro gare al Barbera per tentare la «remuntada»

“In casa 4 gare per tentare la «remuntada»”

Titola così l’odierna edizione del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul calendario infernale del Palermo. Dopo l’eroico pareggio contro il Catania, e le importanti vittorie contro Juve Stabia e Paganese, i rosanero sono attesi da un lungo e faticoso tour casalingo. Sfatato il tabù del «Barbera», dove finora non aveva ancora vinto una partita, la compagine di Boscaglia “ha altre quattro occasioni per rimpolpare il proprio bottino tra le mura amiche”.

In attesa degli ultimi rientri, il Palermo si prepara infatti ad affrontare un ciclo di gare senza sosta: mercoledì il primo recupero, toccherà al Potenza – partita inizialmente in programma per la seconda giornata di campionato e rinviata due volte a causa del Covid-19 -. Poi, sarà il turno della Turris, inizialmente fissata per il 21 ottobre e rinviata a pochi minuti dal calcio d’inizio su ordinanza dell’Asp 6. Quattro giorni dopo, i rosanero sfideranno il Monopoli e infine, dopo altri tre giorni, toccherà a alla Viterbese, altro match rinviato a causa dell’epidemia da Coronavirus, che ha pesantemente colpito il club di Viale del Fante. In totale, “considerando anche la sfida di ieri con la Paganese, sono cinque partite in 17 giorni. Tutte da disputare in casa, dunque altre quattro opportunità per fare del «Barbera» il proprio fortino”, scrive il noto quotidiano.

