Paganese, Di Napoli: “Del Palermo temo tutto, non dobbiamo avere paura di osare”

La Paganese si proietta alla sfida di questa sera contro il Palermo.

I campani affronteranno questa sera in quel di Pagani i rosanero guidati da Giacomo Filippi. Momento delicato per la compagine guidata da Raffaele Di Napoli che ha parlato così durante la conferenza stampa della vigilia.

“È una partita importante, cercheremo di giocarla come sempre in casa. Sbampato, Mattia, Campani e Cernuto sono recuperati, siamo quasi al completo salvo per qualche caso di positività. Affrontiamo un Palermo che col cambio di allenatore ha fatto un ottimo risultato a Catania e ha perso malamente in casa, ma dobbiamo essere intelligenti nel sapere affrontare questa squadra. Dobbiamo pensare ad affrontare una squadra con un ottimo organico – scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia -, giocatori di categorie superiori e giovani molto validi. Abbiamo il massimo rispetto per il Palermo, ma con grande umiltà dobbiamo cercare di fare la gara per vincerla, in un modo o nell’altro. Dobbiamo essere cattivi, agguerriti, per cercare di valorizzare le nostre giocate. Del Palermo temo tutto, è una squadra costruita per lottare per le prime posizioni. Io però voglio una squadra che non abbia paura di osare. Per fare qualcosa di straordinario dobbiamo credere nelle nostre possibilità”.