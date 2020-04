Nocerino-Mediagol: “Insieme per Palermo è un atto d’amore. Tutto su Milan e Juventus, il futuro di Rossi e Allegri. In rosanero torno a piedi, ma voglio essere pronto…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Giulia Anello

Lealtà, trasparenza, determinazione feroce. Antonio Nocerino ha fedelmente trasposto sul rettangolo verde le sue prerogative preponderanti sul piano umano, costruendo una parabola professionale di altissimo livello. Napoletano schietto e verace, classe 1985, da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie intrise di storia, prestigio e blasone di Juventus, Milan, Palermo, Genoa e Torino. Mezzala dinamica ed instancabile, giocatore dotato di senso tattico, abnegazione e spirito di sacrificio. Intensità, corsa e vis agonistica, doti abbinate a buone qualità tecniche e straordinari tempi di inserimento in fase offensiva. Le stagioni d’oro in maglia rosanero, leader e pilastro tecnico e carismatico di una compagine stabilmente nel gotha del panorama calcistico italiano. L’addio contro la sua stessa volontà per approdare al Milan di Massimiliano Allegri, contesto elitario in cui il centrocampista campano si guadagnò ben presto stima e fiducia di tutte le componenti. Il primo gol rossonero firmato proprio in una sfida a San Siro contro il suo Palermo, la tripletta da sogno contro il Parma, il bottino invidiabile di ben undici reti complessive in stagione. Lo strano ed efficace binomio tecnico con Ibrahimovic, il secondo posto agli Europei 2012 come vertice apicale della sua storia con la Nazionale azzurra. Una carriera intensa e brillante da calciatore, conclusa con la maglia del Benevento, quindi il ritorno negli Stati Uniti, dove Nocerino sta muovendo i primi passi da allenatore nel settore giovanile dell’Orlando City. L’ex Juventus è tra i protagonisti di una nobile iniziativa di solidarietà, “Insieme per Palermo”, a sostegno delle famiglie bisognose del capoluogo siciliano in preda, come tutto il mondo in questo periodo, all’emergenza sanitaria, sociale ed economica figlia della diffusione del Coronavirus. Una raccolta fondi ideata e promossa da tanti big tra gli ex rosanero che hanno così voluto ribadire l’amore nei confronti della città e della sua gente, Nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, Antonio Nocerino ha approfondito varie tematiche: dallo stato di emergenza legato all’incubo Covid-19, alle esperienze con le maglie di Milan e Juventus, dal percorso di allenatore condiviso con alcuni suoi ex compagni in rosanero ad un possibile futuro sulla panchina della nuova società di Viale del Fante…

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa concessa da Antonio Nocerino alla redazione di Mediagol.it…