Nedelcearu chiarisce: “Il mio trasferimento in Russia non ha alcuna relazione con questioni politiche”

Ufficiale il passaggio di Ionut Nedelcearu all’Akron Togliatti. Il difensore rumeno ha spiegato però le motivazioni dietro questa scelta ad alcuni tifosi che non l’hanno presa bene

Mediagol ⚽️ 8 febbraio 2025 (modifica il 8 febbraio 2025 | 07:17)

Ieri si è ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Nedelcearu all’Akron Togliatti, club della prima divisione Russa. Dopo 2 anni e mezzo il difensore rumeno ha quindi lasciato il club rosanero, ma c’è chi non ha preso di buon gusto questo trasferimento. E non stiamo parlando dei tifosi del Palermo, ma di quelli della Dinamo Bucarest che hanno molto probabilmente attaccato Ionut per essere andato in Russia “snobbando” il suo vecchio club rumeno.

Il difensore ex Palermo, tramite una storia Instagram, ha voluto però chiarire la situazione: “Voglio mettere fine alle speculazioni: tutte le informazioni riguardanti somme di denaro o richieste finanziarie sono false. La mia decisione non è stata dettata dai soldi, ma dal momento giusto e dalla direzione che ho ritenuto di dover seguire in questo momento. La Dinamo è stata, è e resterà sempre la squadra del mio cuore e, per rispetto verso il club e i tifosi, ho sentito il bisogno di parlare apertamente. Nel calcio, come nella vita, alcune decisioni si prendono con il cuore, altre con la ragione. Indipendentemente dalle scelte che farò nella mia carriera, il mio legame con il Dinamo non cambierà mai. Allo stesso tempo, voglio chiarire che la mia decisione di continuare la carriera in Russia non ha alcuna relazione con questioni politiche, conflitti o altre circostanze esterne. È una scelta professionale, presa in base a ciò che ritengo più adatto al mio percorso. Alla fine, le decisioni che prendo nella mia carriera mi appartengono e non sento il bisogno di spiegarle o di farle comprendere a tutti”.

Il classe 1996, sempre su Instagram, ha anche salutato il Palermo con un post commovente: “Un’esperienza che mi ha reso più forte, sia come giocatore che come persona. È stato un bellissimo viaggio: momenti di gioia, dure lezioni, sfide e ricordi che rimarranno con me per sempre. Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori e a tutti coloro che hanno preso parte a questa tappa. Non è stato sempre facile, ma ogni passo mi ha aiutato a crescere e a migliorare. Un pensiero speciale ai tifosi rosanero, sempre presenti, con una passione e un’energia incredibili. L’atmosfera che avete creato ha reso ogni momento sempre più speciale. Adesso è il momento di un nuovo inizio, ma Palermo e il Palermo rimarranno sempre parte della mia storia. Buona fortuna per il futuro! Forza Palermo”.