Napoli, Politano: “Non vedo l’ora di segnare il primo gol con questa maglia, l’obiettivo è l’Europa. Conte o Gattuso? Vi dico la mia”

“E’ bello essere un giocatore del Napoli, i tifosi azzurri sono molto calorosi”.

Martin: “Dobbiamo finire il campionato. Coronavirus? All’estero preso sottogamba, non si scherza con le vite umane”

Parola di Matteo Politano. L’esterno offensivo passato tra le file della compagine campana durante il mercato di gennaio, nonostante il poco tempo a disposizione sembra già essersi ambientato al meglio nella sua nuova realtà. Dopo una prima metà di stagione passata alla corte nerazzurra di Antonio Conte, il classe ‘93 ha voluto fortemente il trasferimento, per trovare più spazio e mettersi in mostra in vista dell’Europeo itinerante destinato ormai al 2021 , causa Coronavirus. Così l’azzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso sull’ambiente Napoli, raccontando obiettivi e prospettive future: “Napoli e i suoi tifosi sono fantastici , non vedo l’ora segnare il primo gol con questa maglia, poi a livello collettivo, invece, l’obiettivo è vincere più partite possibili per arrivare in Europa, dobbiamo dare il massimo per centrare questo traguardo”.

VIDEO Liga, Tebas: “Inutile parlare di classifiche. Messi in Serie A? Non risolverà crisi economica”

Conte e Gattuso tra analogie e differenze: “Non ci sono tantissime differenze tra loro, sono due allenatori che mettono l’anima nel loro lavoro, ma sono diversi nei moduli che adottano e negli allenamenti. – ha proseguito Politano- Conte magari va per le lunghe sul campo, Gattuso meno ma fa lavorare con grande intensità”.

Coronavirus, Solskjaer: “Mercato? Manchester United fra i più grandi club a livello finanziario, faremo i nostri affari”

Chiosa finale sul sogno Nazionale: “La Nazionale è un mio obiettivo, gli Europei sono stati rinviati al 2021 e avrò un anno di tempo per convincere Mancini, per dimostrargli che sono pronto”.