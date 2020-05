Napoli, Pisacane è il nuovo agente di Insigne: la forte amicizia, l’accordo e le novità per il rinnovo del capitano azzurro

Lorenzo Insigne ha cambiato il suo procuratore.

Tutto è nato grazie ad una forte amicizia, un legame strutturato da tempo quello tra il capitano azzurro e Vincenzo Pisacane: entrambi napoletani d’eccezione, hanno compiuto il grande passo nel football che conta, uno sotto le vesti di calciatore l’altro sotto quelle da manager. E adesso puntano a progettare insieme il futuro. Le interlocuzioni tra i due sono iniziate circa un mese fa, quando i rapporti tra il capitano del Napoli e Mino Raiola – suo ex agente – avevano raggiunto ormai i minimi storici e la volontà del calciatore napoletano era quella di voltare pagina. Prima una semplice chiamata, poi degli incontri informali e infine l’accordo, arrivato con la voglia immediata di guardare in avanti, dopo mesi estremamente complicati, sotto diversi punti di vista.

30 presenze e 9 gol in tutte le competizioni, numeri certamente al di sotto di quelle che sono le sue indubbie potenzialità di del numero 24 azzurro, che adesso però vuole fortemente trovare un accordo contrattuale con il club partenopeo intenzionato anche per le prossime stagioni a puntare in maniera decisa sul suo attuale capitano. Il presidente De Laurentis è stato già contattato dal nuovo agente dell’attaccante e nei prossimi giorni si cercherà di trovare un intesa di massima per delineare marcatamente il suo futuro: Insigne ad oggi sarebbe legato ai partenopei per le prossime due stagioni e con un ingaggio – 5 milioni di euro compresi ulteriori bonus – tra i più alti di tutta la rosa. Con l’arrivo di Pisacane, dunque, potranno essere discusse anche altre dinamiche contrattuali riguardanti perlopiù giocatori provenienti dal vivaio della società campana, come Contini, Palmiero e Tutino, oltre, ovviamente, al futuro in maglia azzurra di Lorenzinho.

