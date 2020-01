Napoli-Perugia, Gattuso: “Abbiamo giocato bene, ma la squadra si deve ritrovare. Mercato? Vi dico cosa penso”

Il Napoli si aggiudica il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, sconfitto il Perugia grazie a due reti siglate su rigore da Lorenzo Insigne.

Il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, intervistato nel post match ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato la gara dei suoi, esprimendosi inoltre sul momento della squadra, reduce da due pesanti sconfitte in campionato: “Abbiamo fatto una buona partita soprattuto nel primo tempo, dobbiamo migliorare perché non basta quello che stiamo facendo. Felice che Lozano abbia fatto un’ottima gara, c’è comunque da rivedere qualcosa per quanto riguarda il rendimento di squadra nel secondo tempo. In questi giorni ci sono state troppe polemiche, abbiamo cambiato modo di giocare. Non ho mai dato la colpa ad Ancelotti, non mai offeso nessuno. Ho solo ammesso che abbiamo cambiato metodologia di lavoro, la mia è diversa da quella di Carlo“.

Coppa Italia, Napoli-Perugia 2-0: doppio Insigne dal dischetto, Gattuso ai quarti

Il coach calabrese, inoltre, dice la sua in merito al mercato : “Demme? Un ragazzo che conosce il calcio, un buon palleggiatore che deve migliorare da vertice basso. Deve fare qualcosa in più sotto questo aspetto, un giocatore che ci può dare tanto. Mercato?Speriamo di arrivare a Lobotka, poi nulla“.

Napoli, Manolas: “Meritiamo di più, Gattuso dà l’anima. Demme? Non lo conosco bene”

Una chiosa finale sulle prossime gare in programma: “La squadra si deve ritrovare, dobbiamo lavorare tanto. Fiorentina e Juventus? Mi aspetto continuità di gioco, anche oggi buon primo tempo e mediocre ripresa“.

Napoli-Perugia, Insigne: “Questa vittoria è un punto di partenza. Sono sereno, con Gattuso…”