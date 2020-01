Napoli, Manolas: “Meritiamo di più, Gattuso dà l’anima. Demme? Non lo conosco bene”

Il Napoli deve provare a rialzarsi dopo le continue batoste subite nella prima parte di campionato.

Napoli, Allan senza filtri:” Sconfitta contro l’Inter diversa dalle altre, ecco come battere la Lazio. I nuovi acquisti…”

Gli Azzurri stanno vivendo un anno davvero negativo nel quale sono stati costretti a cambiare allenatore e al momento risultano essere fuori dalla zona Europa e soprattutto da quella Champions League che sembra quasi inarrivabile. I partenopei hanno subito la poca incisività del reparto offensivo che ha sbagliato tanto in zona gol, ma non bisogna dimenticare gli errori talvolta banali commessi dalla retroguardia difensiva. Uno dei leader della difesa è senza dubbio Kostas Manolas che è arrivato in Campania dopo la sua esperienza con la maglia della Roma. Il difensore greco, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’approdo in panchina di Rino Gattuso e dell’acquisto dal Lipsia di Diego Demme.

Juventus, la sentenza di Sconcerti: “Bernardeschi lascerà i bianconeri, un top club europeo è sulle sue tracce”

“Che allenatore è Gattuso? Dà l’anima, è preparato, si vede il suo lavoro in campo. Lavoriamo duramente negli allenamenti, spero che arrivino i risultati perché meritiamo di più. Demme potrà aiutare? Non guardo la Bundesliga, non lo conosco bene ma spero che possa darci una mano”.

Calciomercato Inter, futuro Icardi: no al riscatto del PSG, Maurito vuole la Juventus. La situazione