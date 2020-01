Napoli, l’urlo di Tardelli: “Gattuso è l’uomo giusto ma questa squadra è a fine ciclo. Scudetto? Sarri e Conte…”

La crisi di gioco e di risultati che da due mesi a questa parte sta colpendo il Napoli sembra non avere trovato ancora una soluzione nonostante l’approdo in panchina di Rino Gattuso.

L’allenatore ex Milan, arrivato a Castel Volturno in seguito all’esonero di Carlo Ancelotti, ha raccolto soltanto 3 punti in 5 partite non riuscendo mai a vincere al San Paolo e non mostrando un effettivo miglioramento nella costruzione della manovra, vero punto debole degli azzurri in questa stagione. Proprio del Napoli e del suo nuovo tecnico ha parlato Marco Tardelli in un intervista rilasciata a Il Mattino: “Credo che Rino sia l’uomo giusto per il Napoli, non è un allenatore di passaggio e può ricostruire la squadra per la prossima stagione”. Nonostante le parole lusinghiere nei confronti di Gattuso, l’ex centrocampista della Juventus non ha dubbi relativamente alle prospettive future dell’attuale organico partenopeo: “Il Napoli è una squadra a fine ciclo, tutti i segnali lo dicono. Tutto è diventato difficile in campo, quello azzurro è chiaramente uno spogliatoio non più sereno”.

Dopo aver analizzato l’attuale condizione del club campano Tardelli ha speso qualche parola anche per quanto concerne la lotta scudetto tra Inter e Juventus, con particolare riferimento ai tecnici delle due contendenti per il titolo: “Senza dubbio c’è molto più il segno di Conte, nell’Inter vedo la sua aggressività. E’ evidente che i giocatori nerazzurri credono in lui. Sarri? In alcuni momenti si vede un tipo di gioco diverso rispetto alla gestione tecnica passata ma non credo che siano giunti ancora a quel punto di svolta che auspicava la dirigenza della Juventus quando decise di ingaggiare il tecnico toscano”.

