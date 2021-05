Napoli, De Laurentiis ed il dopo Gattuso: Spalletti è il nome più caldo. Le ultime

Il valzer delle panchine continua.

Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, Aurelio De Laurentiis sta vivendo ore caldissime per decretare chi sarà il prossimo allenatore a guidare la squadra partenopea. Il Napoli non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima massima competizione europea e sarà, dunque, necessario dare una svolta a tutto l’ambiente.

Il nome più caldo che circola nelle ultime ore è quello di Luciano Spalletti. L’ex tecnico della Roma vedrà scadere il suo contratto con l’Inter il prossimo 30 giugno e, pertanto, potrebbe essere l’uomo giusto per guidare il nuovo Napoli che verrà. I contatti tra le parti vanno avanti da diversi mesi e non è escluso che la trattativa sia ormai quasi chiusa. Secondo quanto riportato da GianlucadiMarzio.com Spalletti è il grande favorito per la panchina partenopea. Seguiranno aggiornamenti..

