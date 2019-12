Napoli, c’è l’accordo per la risoluzione con Ancelotti: si avvicina il passaggio all’Everton?

Carlo Ancelotti sempre più vicino all’Everton?

L’esperto tecnico nato a Reggiolo, in cerca di una nuova panchina, sembrerebbe avvicinarsi ancora di più alla formazione inglese. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Milan, insieme ai suoi legali, avrebbe già trovato l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per la risoluzione del proprio contratto con i partenopei.

Dunque Ancelotti, nell’ultima settimana accostato sempre di più ai Tofees, sarebbe libero di concludere le attuali trattative per finalmente approdare in Premier League e dimenticare la sfortunata parentesi in quel di Napoli, culminata con l’esonero dopo quasi quattro mesi e il successivo arrivo del sostituto Gennaro Gattuso.

