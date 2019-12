Ancelotti-Everton, accordo raggiunto nella notte: i dettagli. L’incontro con De Laurentiis…

Carlo Ancelotti si appresta a ripartire.

Dopo la scelta da parte del Napoli di esonerare il coach originario di Reggiolo nonostante la vittoria conquistata in Champions League contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di finale, il tecnico è volato in Inghilterra e nella notte avrebbe raggiunto l’accordo con l’Everton.

La società inglese, d’altra parte, undici giorni fa aveva esonerato il tecnico Marco Silva, in attesa di trovare il sostituto. Cinque vittorie, tre pareggi e nove sconfitte: un avvio tutt’altro che brillante per i Toffees che, al momento, occupano il sedicesimo posto nella classifica di Premier League, a soli tre punti dalla zona retrocessione.

Prima di firmare il contratto che lo legherà all’Everton, tuttavia, Ancelotti dovrà prima liberarsi dal Napoli. E proprio nella giornata di oggi (o al massimo domani) – secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com – dovrebbe andare in scena l’incontro risolutore tra lo stesso allenatore ed il patron Aurelio De Laurentiis. Successivamente, Re Carlo potrà apporre la firma al nuovo contratto che lo legherà ai Toffees per quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2024.

In Premier League, il tecnico porterà con sé lo stesso staff che aveva al Napoli, eccezion fatta per il preparatore dei portieri. Due saranno i suoi vice: il figlio Davide e Duncan Ferguson, che guiderà ancora la squadra sabato in contro l’Arsenal e in Coppa.