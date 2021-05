Napoli, Castagnini sponsorizza Sarri: “Lo sento spesso, non mi sento di escludere un suo ritorno”

Il Napoli alla ricerca del nuovo tecnico dopo l’esonero di Rino Gattuso.

Il club partenopeo deve trovare l’erede dell’allenatore calabrese al quale il presidente De Laurentiis ha dato il benservito al termine della stagione 2020/21. Una delle ipotesi accreditate sarebbe il clamoroso ritorno in Campania di Maurizio Sarri, su tali voci si è espresso il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini. Le parole del dirigente rosanero nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Marte.

“Questo è stato un anno bastardo per il calcio, il COVID-19 è stato importante per la gestione del campionato. Poi non c’è stato pubblico, che a Napoli qualcosa conta. Gattuso ha fatto un buon lavoro a Napoli ma sfortunatamente gli è andata male l’ultima partita. Il Napoli ha espresso anche un bel calcio, è una vetrina da guardare importante e divertente. Sarri? Lo sento spesso, tutte le settimane, in questo momento come tutti quelli che non hanno squadra è un po’ sulle spine. Però è sereno e carico, ha voglia. Maurizio è innamorato di Napoli. Ritorno? Mai dire mai. Quando ci parlo lui mi parla sempre bene di Napoli, forse è la città che gli ha dato più di tutte le altre. Sono stati anni meravigliosi, ci si divertiva a vedere il Napoli”.

