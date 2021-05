Napoli, Sabatini: “Spalletti? Tecnico eccezionale, ha carattere. Vi racconto un episodio”

Parola a Walter Sabatini.

Dopo il divorzio tra Gennaro Gattuso ed il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del giusto profilo che possa far sbocciare nuovamente il club partenopeo. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni “Radio Kiss Kiss Napoli”, Walter Sabatini coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato del possibile approdo sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato nella Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni.

VIDEO, Allegri, Sarri, Spalletti, Mazzarri: le novità sul mercato degli allenatori

“Conosco Spalletti ed è una scelta eccezionale per il Napoli. E’ un genio calcistico. Conoscitore raffinato del calcio ed è capace di mettere in condizioni i propri calciatori di rendere al meglio. Ha il carattere adatto per reggere le pressioni di Napoli. Spalletti non distrugge i gruppi. Li costruisce. E’ un assemblatore degli spogliatoi da un punto di vista umano. I napoletani dovranno rimuovere questo sospetto. Luciano in questo periodo di inattività ha girato tanti club e visto lavorare tanti allenatori per prendere spunti. Caratterialmente, al di fuori del campo, è un istrione. I napoletani dovrebbero esultare per l’arrivo di Spalletti. Faccio l’esempio Emerson Palmieri: quando arrivò Spalletti alla Roma mi disse ‘Tu lo sai che questo è un Campione?’. In due giorni lo valorizzò in maniera esponenziale. Fa un calcio verticale, d’attacco. Tanti cambi sulle panchine di A per insoddisfazione dei club. Ma è stato un campionato falsato dall’assenza del pubblico”, ha aggiunto Sabatini.