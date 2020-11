Morte Maradona, i funerali già oggi: il Napoli spedirà l’ultima maglia indossata dal Pibe de Oro

E’ morto all’età di 60 anni Diego Armando Maradona.

Ieri, El Pibe de Oro è deceduto nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa subito qualche settimana fa. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico e delle ambulanze che sono giunte immediatamente nella sua abitazione.

Maradona, la morte del Pibe de Oro: scontri fuori dalla Casa Rosada a Buenos Aires, ci sono feriti

Orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, un mito nella mente e negli occhi dei ragazzi del Napoli, dei figli di Napoli e di un popolo intero, sconvolto dall’inaspettata morte del campione argentino. Oggi, dopo lo shock e il dolore, non resta che il ricordo di Diego Armando Maradona, l’ultimo 10 della storia del Napoli. Già, quella maglia i partenopei la spediranno in Argentina per il suo funerale, in programma questa sera, giovedì 26 novembre, alle ore 20.00 italiane a Buenos Aires, dove è già stata allestita la camera ardente.

