Monza-Empoli, Zanetti: “Risultato bugiardo, contento per Satriano. E su Vicario…”

"C'è rammarico per la sconfitta. Il primo tempo è stato equilibrato, mentre il secondo dominato da noi. Un risultato che non rispecchia quello che si è visto. Mi fa arrabbiare aver preso gol da calcio piazzato ma sono orgoglioso dei miei ragazzi perché giocare così bene qui a Monza non è da tutti. Mancava Vicario, ma il nostro portiere ha fatto una sola parata, non vedo nessuna flessione. Il risultato ci sta mancando ma non dobbiamo perdere la consapevolezza nelle cose ottime che facciamo. Non so se Vicario possa recuperare per Udine. Dobbiamo vedere gli esami strumentali e spero non sia nulla di grave perché per noi è un giocatore fondamentale".