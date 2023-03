PSG-Nantes, Galtier senza Neymar e Hakimi: le probabili formazioni

La sfida PSG-Nantes è in programma alle ore 21:00 al "Parco dei Principi"

Mediagol ⚽️

Dopo il successo nel "Classique" contro l'Olympique Marsiglia, il Paris Saint-Germain torna al "Parco dei Principi" per affrontare il Nantes. Il match, valevole per la ventiseiesima giornata del massimo campionato francese, è in programma alle ore 21:00. E vede i padroni di casa nettamente favoriti per la vittoria.

La squadra di Galtier, in vetta della classifica di Ligue 1, vorrà consolidare il primo posto e tenere a debita distanza proprio il Marsiglia, seconda della classe a -8 dai parigini. Sono sessanta i punti conquistati fin qui dal PSG. Frutto di diciannove successi, tre pareggi e tre sconfitte. Il Nantes, invece, occupa attualmente il tredicesimo posto a quota ventotto punti. Frutto di sei vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte. Venticinque i gol siglati in venticinque giornate, trenta le reti subite. Non un momento particolarmente positivo per la compagine di Kombouaré, eliminata dalla Juventus in Europa League lo scorso 23 febbraio. Poi il ko in trasferta contro il Rennes, prima del recente successo ottenuto per 2-1 contro il Lens in Coppa di Francia.

Oltre a Presnel Kimpembé, che ha terminato anzitempo la stagione, sono due i calciatori del PSG indisponibili per la sfida contro il Nantes: Neymar e Renato Sanches che, dopo l'infortunio al bicipite femorale, riprenderà ad allenarsi con il gruppo la prossima settimana. Da valutare anche le condizioni di Achraf Hakimi: l'ex Inter ieri si è allenato con i compagni di squadra, ma il ritorno alle competizioni sembra previsto per la prossima settimana. Mercoledì 8 marzo, infatti, andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la sconfitta rimediata per 1-0 all'andata contro il Bayern Monaco.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PSG (3-5-2): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Mukiele, Verratti, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes; Messi, Mbappè. Allenatore: Galtier

NANTES (4-3-3): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois; Sissoko, Chirivella, Mollet; Blas, Delort, Simon. Allenatore: Kombouaré