Monza-Cittadella, Brocchi: “C’è tanta amarezza, l’andata ha compromesso ogni cosa”

Il Monza esce con le ossa rotte dalla doppia sfida contro il Cittadella.

Serie B, Monza-Cittadella 2-0: non bastano Balotelli e D’Alessandro, in finale ci vanno i veneti

I brianzoli hanno superato per 2-0 i veneti nel match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie B, ma a causa del 3-0 rimediata in Veneto hanno dovuto salutare gli spareggi per la Serie A. Grande delusione da parte di calciatori e staff biancorossi, a testimoniarlo le parole del tecnico Christian Brocchi nel corso delle dichiarazioni rilasciate a DAZN.

“C’è tanta amarezza anche perchè abbiamo chiuso il campionato al terzo posto e avevamo il sogno di poter compiere il doppio salto e conquistare di conseguenza la Serie A. La gara in casa del Cittadella ha chiaramente compromesso il nostro cammino, durante la nostra stagione abbiamo perso troppi punti all’inizio causa Covid. Abbiamo dimostrato di tenerci tantissimo e oggi abbiamo giocato una partita veramente importante mantenendo sempre il pallino del gioco, c’è mancato quel pizzico di fortuna che ci avrebbe dato quel giusto merito. Futuro? Non è tempo di parlare di queste cose, adesso serve sbollire anche se sarà complicato. L’amarezza è tanta e in questo momento è importante avere la lucidità ed essere consapevoli di aver dato un’identità ben precisa alla squadra. Abbiamo chiuso come la miglior difesa, forse abbiamo avuto qualche problema nella fase realizzativa. Sono consapevole di aver fatto un ottimo lavoro anche se non si è concluso nel migliore dei modi”.