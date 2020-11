Monopoli, tamponi per il gruppo squadra: l’esito alla vigilia della gara contro il Palermo

Palermo-Monopoli è in programma il 29 novembre alle ore 15.00.

L’incontro tra il club rosanero e i pugliesi è valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C e verrà giocato allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano. In vista della trasferta in terra sicula, la squadra di mister Scienza ha comunicato l’esito dei tamponi anti Covid dopo le positività riscontrate nelle scorse settimane. “La S.S. Monopoli 1966 comunica che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti“, si legge su un post pubblicato attraverso i propri canali social.

Palermo, al “Barbera” arriva il Monopoli: Saraniti ritrova la sua vittima preferita. Numeri e precedenti