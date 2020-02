Mirri: “Dieci vittorie per andare in Serie C. Centro sportivo? Lo faremo”

Centro sportivo.

Il nuovo Palermo, oltre che agli obiettivi sportivi, ha voglia di costruire un nuovo impianto dove fare allenare tutte le proprie squadre. Il club rosanero da diverse settimane è alla ricerca di un area dove far sorgere i campi: “Garantisco che lo faremo prestissimo – ha detto il presidente Dario Mirri ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Non alla Favorita, ma in cuor mio vorrei farlo in città, perché deve essere un centro per i giovani e non possiamo costringere le famiglie ad andare fuori. Come investimento immobiliare, poi, a Palermo avrebbe un valore maggiore. Cerchiamo un terreno da privati che possa avere destinazione ad impiantistica sportiva e per noi è un impegno sicuro, il centro sportivo lo facciamo“.

Infine, Mirri ha concluso parlando della corsa alla promozione in Serie C: “Dobbiamo vincere dieci partite, il campionato inizia domenica a Licata. Il Savoia non molla e ogni partita, per noi, è una guerra. Penso al presidente del Roccella che mi ha detto che non vedeva una partita dei suoi come quella giocata contro di noi da quattro anni, quello del Marina di Ragusa che mi dice che col Palermo è stata la loro miglior partita… però dobbiamo pensare al Licata, perché nulla è scontato“, ha concluso il numero uno del club di viale del Fante.

