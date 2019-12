Milan, il consiglio di Nocerino: “A Pioli servono giocatori d’esperienza, ecco qual è il profilo perfetto”

Antonio Nocerino commenta la situazione attuale del Milan.

L’ex centrocampista rossonero, passato anche da Palermo, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha detto la sua in merito al momento vissuto dal club di Via Aldo Rossi. La dirigenza del Diavolo orchestrata da Zvonimir Boban e Paolo Maldini deve investire sul mercato di riparazione per permettere alla squadra di scalare la classifica. Il Milan al momento occupa l’ottava posizione ed è reduce dalla pesante sconfitta rimediata per 5-0 in casa dell’Atalanta. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l’ufficialità nelle prossime ore, potrebbe scaldare l’animo dei tifosi e soprattutto ridare vita a una squadra che al momento è spaesata e delusa. Pioli intanto sta valutando l’arrivo del giovane calciatore del Barcellona, Jean-Clear Todibo, talento blaugrana che ha ben figurato in Champions League contro l’Inter.

“Va bene investire sui giovani di talento, ma in questo momento servono giocatori pronti, di esperienza. Tipo Matic: io lo prenderei domani”.

