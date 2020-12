Milan, Bonera: “Prima della partita con la Fiorentina è successo qualcosa, vi racconto la mia esperienza”

Un esperienza fantastica e irripetibile, ringrazio Pioli e i ragazzi.

Queste le parole di Daniele Bonera, rimasto alla guida del Milan a causa dell’assenza di Stefano Pioli risultato positivo al Covid 19. Ai microfoni di Radio 105, l’ex calciatore ha raccontato dell’aria che si respira nell’ambiente rossonero e delle emozioni provate una volta seduto sulla panchina milanista: “Serenità? Il mister me l’ha raccomandata sabato al telefono, quel giorno purtroppo è risultato positivo e praticamente è fuggito da Milanello. Mi ha detto “Adesso tocca a te e Giacomo” (Murelli, ndr). Poi anche Giacomo è risultato positivo e davvero ero da solo. Emozioni diversa da allenatore? Assolutamente sì, fino a quel giorno ho vissuto in maniera più distaccata non essendo il primo responsabile. Essere lì ti dà un’emozione grande e un’adrenalina… Diversa da quella da calciatore ma anche simile”.

Bonera ha poi parlato del lavoro svolto durante tutte le sessioni di allenamento e delle videochiamate con Pioli alla fine delle partite: “La fase più importante è quella che riguarda la preparazione. Grazie alla società che ha fornito la possibilità tecnologica di essere sempre in contatto col mister. Pioli è un allenatore a cui piace condividere, voleva capire quali fossero le mie reazioni e quelle dei giocatori. È stato sempre presente. Videochiamate con Pioli? Un bellissimo momento, abbiamo continuato nello spogliatoio. E’ un gruppo vero, di uomini veri e ragazzi speciali. Mi sono permesso di fare una piccola riunione prima della Fiorentina in cui ho detto che mi sentivo fortunato essere lì a capo di quei ragazzi speciali. Gli ho detto di scendere in campo e affrontare la partita come avevamo sempre fatto fino ad allora”.

Chiosa finale sugli elementi cardine delle ultime vittorie e su una battuta legata ad un’inedita battaglia casalinga: “Sarebbe un elenco lunghissimo, alla base c’è la bravura e la preparazione di un grande allenatore e un grande uomo come mister Pioli, è entrato nella testa e nel cuore dei giocatori. E’ un percorso che parte da lontano, ogni partita abbiamo la possibilità di continuare a confermarci ma se abbassiamo la guardia diventiamo una squadra normale. Il lavoro quotidiano è alla base di questi risultati”.