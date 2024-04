Mignani: “La vittoria, pulita o sporca, ripulirebbe la testa. Lavoro sulle mie idee”

"Dobbiamo essere bravi e veloci nel capire quello che ci concede l’avversario. Non tutti gli avversari hanno lo stesso modo di difendere e di opporsi. Quando ne trovi uno aggressivo, devi andare a cercarlo direttamente e valorizzare le caratteristiche dei nostri attaccanti. Nel caso in cui gli avversari ci dovessero aspettare dobbiamo essere bravi a far girare palla e calciare in porta. Noi dobbiamo provare a far goal, il Palermo ha dimostrato di aver nelle sue corde goal in tante situazioni. Avete portieri bravi con i piedi? È un vantaggio, ti dà soluzioni di superiorità numerica. Dobbiamo cercare di utilizzarlo per prendere campo e avvicinarci nella trequarti avversaria. Quando parlo della squadra ho detto che ho visto un po’ di timore ma penso che possa essere stata una cosa normale. C’era la tensione di riprendere un cammino, fare risultato che viene da goal non presi. Io provo a lavorare per quelle che sono le mie idee, mi piacerebbe molto avere soluzioni per far male all’avversario. Speriamo di ritrovare la serenità che magari i ragazzi avevano all’inizio. Poi la vittoria, pulita o sporca, ripulirebbe un pochino la testa. Noi giochiamo ogni partita per vincere e per posizionarci meglio in classifica".