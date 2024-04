LIVE Cosenza-Palermo, Mignani in conferenza stampa: segui la diretta

"Chi farà coppia con Brunori? Penso che tutti possono giocare insieme, hanno tutti caratteristiche diverse. Bisogna rendere omogeneo il reparto offensivo. Insigne ha caratteristiche diverse da Mancuso, come Brunori da Traorè. Il calcio moderno dimostra che il reparto offensivo può essere composto da diversi giocatori con caratteristiche diverse. Mancuso? Non avendolo visto prima non so se è cambiato il suo umore. È nel progetto, sa che può dare un contributo e lo tengo in considerazione come gli altri. Vasic? Non ha fatto ancora allenamenti con il gruppo, aspetto per valutarlo"