Martinelli: “Palermo non è una società da D. Fascia di capitano? Vi dico la mia”. E sul Savoia…

Parola di Alessandro Martinelli.

Il Palermo è rientrato dalla breve sosta natalizia ed è sceso subito in campo quest’oggi per tornare ad allenarsi in vista della prima giornata del girone di ritorno di Serie D, in programma il prossimo 5 gennaio. I rosanero sono in testa alla classifica a quota 41, con soli tre punti in più del Savoia. Nella seconda metà di stagione, dunque, sarà necessario aumentare nuovamente il gap.

Il capitano rosanero, che ha definitivamente ereditato tale ruolo a seguito del brutto infortunio subito da Mario Alberto Santana, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento che la squadra sta vivendo: “C’è molto entusiasmo e la squadra ha molto seguito. Per noi è una bella emozione. E’ bello rappresentare questa società, non sembra di stare in Serie D. Fascia da capitano? È un onore indossarla, cerco di dare sempre il mio contributo e di fare del mio meglio. Mi rendo conto che non è facile portarla, anche se io l’ho ricevuta solo perché purtroppo Santana si è fatto male. Tre punti di distanza dal Savoia? Dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare e migliorarci ogni giorno, perché siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto non basta. Dobbiamo guardare soltanto a noi stessi. Alla fine dell’anno faremo i conti”.

