Martin: “Promozione in Serie C grande soddisfazione, abbiamo dominato il campionato”

“Questa promozione è davvero una grande soddisfazione, il coronamento di tutti i nostri sforzi e sacrifici. Per me è stata anche una doppia gioia, perché l’ufficialità è arrivata il giorno del mio anniversario di nozze con mia moglie Bianca“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica da Malaury Martin. Il centrocampista francese del Palermo, arrivato in Sicilia la scorsa estate si è immediatamente ambientato e con la squadra rosanero ha raggiunto l’obiettivo della promozione in Serie C: “Avremmo voluto conquistarla sul campo ma non è stato possibile, non dimentichiamo che eravamo l’unico club tra i 166 della serie D che ha sempre manifestato la volontà di finire il campionato sul campo. Abbiamo dominato il torneo fin dalla prima gara a Marsala, i nostri meriti sono fuori discussione“.

Il calciatori del Palermo, a causa delle norme legate al contrasto della diffusione del covid-19 non potranno festeggiare il loro successo: “Mi dispiace davvero tanto, ma purtroppo adesso è una condizione necessaria, inoltre per rispetto verso le migliaia di persone che hanno sofferto a causa della pandemia secondo me adesso è giusto gioire per questo traguardo, ma con moderazione. Non vedo l’ora di rivedere il “Barbera” stracolmo, spero che questo giorno possa arrivare molto presto“.

Martin si è poi soffermato sulle settimane in cui non ha potuto vedere la sua famiglia: “Sono stati giorni difficili, ma hanno forgiato il mio carattere. È stata un’esperienza che mi ha segnato, ma allo stesso tempo mi ha permesso di riflettere sulle reali priorità della vita come famiglia e salute. Per fortuna non è mai mancato l’affetto, seppur a distanza, di chi mi vuole veramente bene, a partire dalla mia famiglia fino ai miei compagni di squadra“.

Terminato il lockdown, il francese è subito partito per Montecarlo in auto per andare a prendere i suoi cari: “È stata una bella avventura nel nome dell’amore – ha raccontato Martin -. Non ho neanche sentito la fatica del viaggio, ero troppo felice. Il primo abbraccio dopo tutto quel tempo è stata una vera liberazione, è stato un momento molto emozionante che non dimenticherò mai. La scorsa settimana siamo tornati in Francia visto che è finita la stagione, abbiamo viaggiato nuovamente in auto, ma questa volta con più relax e meno frenesia“.

