Marina di Ragusa-Palermo, Utro suona la carica: “Dopo il Savoia proveremo a fermare anche i rosanero”

Torna il sorriso in casa Palermo.

Archiviato il deludente pareggio contro il San Tommaso, che ha alimentato i dubbi e le paure della tifoseria, i rosanero sono tornati alla vittoria sul campo di gioco dello Stadio “Renzo Barbera” con una vittoria di misura contro gli uomini di mister Francesco Galati. A sbloccare il risultato ci ha pensato il nuovo arrivato Roberto Floriano, che con intraprendenza ed una buona dose di mestiere si è procurato un calcio di rigore: l’ex Bari si è assunto la responsabilità di calciarlo, con lucidità ed implacabile freddezza, trasformandolo in modo impeccabile. Adesso però, gli uomini di Rosario Pergolizzi sono chiamati ad affrontare un altro esame importante, nonché la sfida contro il Marina di Ragusa, che domenica è riuscito a fermare il Savoia in casa, permettendo ai rosa di guadagnare terreno in classifica.

La sfida si preannuncia tanto interessante quanto stimolante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa decisi a provare ad ostacolare anche il Palermo, così come affermato dal tecnico Sasà Utro ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sinceramente domenica non pensavo al Palermo, ma a noi stessi, e lo stesso faremo domenica prossima contro i rosanero in casa. Quella di Torre Annunziata è stata una partita durissima, sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Abbiamo tenuto testa bene, creando pure delle buone occasioni ad inizio ripresa che, purtroppo, non siamo riusciti a concretizzare. Nel finale ci hanno pressato, ma abbiamo saputo soffrire e portare a casa un risultato prezioso. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Savoia in calo? L’ho visto nervoso, nel senso che quando giochi in casa, se non la sblocchi col passare dei minuti la pressione sale e questo vale per tutti, non solo per il Palermo”.

Il Marina di Ragusa ha conquistato 8 punti nelle ultime 5 partite, perdendone solo una. Dunque, domenica il Palermo si troverà di fronte una squadra in ottima salute: “Stiamo bene e faremo la nostra partita. Affronteremo la capolista con umiltà e spirito di sacrificio. Per tutta la provincia di Ragusa sarà una domenica speciale, dato il blasone che ac- compagna i rosanero. Sarà speciale anche per me, da palermitano, ma una volta iniziato il match, baderemo solo al nostro obiettivo che è quello di fare punti per salvarci. Rispetto alla gara d’andata sarà un Marina di Ragusa più consapevole e meno spensierato. Abbiamo capito la nostra dimensione. Il Palermo è partito fortissimo, ma io non ho mai pensato che avrebbe vinto facilmente il torneo. La D è difficilissima e il ritorno di più”, ha concluso mister Utro.