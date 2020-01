Marina di Ragusa-Palermo, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

Sono già in vendita i tagliandi per la gara Marina di Ragusa- Palermo, valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, in programma domenica 26 gennaio 2020 alle ore 14.30 allo Stadio “Aldo Campo” di Ragusa.

Di seguito, il comunicato.

“APPUNTAMENTO CON LA STORIA. In occasione della quarta giornata di ritorno del campionato serie D girone I, sarà indetta la Giornata Rossoblù. Dunque: Sospesi accrediti, abbonamenti e ridotti. Costo del biglietto: Ingresso Unico- €10 e Under 10- GRATIS